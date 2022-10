Calciomercato Juventus, trovato il nuovo terzino sinistro: c’è un solo ostacolo (Di sabato 1 ottobre 2022) La Juventus sembra aver finalmente trovato il nuovo terzino sinistro; la società, però, deve superare un grande ostacolo. Sono ormai un paio di stagioni che la Juventus ha un problema sulla corsia di sinistra; Alex Sandro, infatti, fatica ad essere quel giocatore conosciuto appena sbarcato in Italia. In questa stagione, tolta la buona prova all’esordio contro il Sassuolo, continua a non essere propositivo e determinante come ci si aspetterebbe. A fine stagione, a meno di clamorosi cambiamenti, il brasiliano lascerà Torino; con De Sciglio unica soluzione, la società bianconera sembra aver individuato il nuovo terzino sinistro ma bisogna fare attenzione. Occhio, infatti, all’ostacolo ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 1 ottobre 2022) Lasembra aver finalmenteil; la società, però, deve superare un grande. Sono ormai un paio di stagioni che laha un problema sulla corsia di sinistra; Alex Sandro, infatti, fatica ad essere quel giocatore conosciuto appena sbarcato in Italia. In questa stagione, tolta la buona prova all’esordio contro il Sassuolo, continua a non essere propositivo e determinante come ci si aspetterebbe. A fine stagione, a meno di clamorosi cambiamenti, il brasiliano lascerà Torino; con De Sciglio unica soluzione, la società bianconera sembra aver individuato ilma bisogna fare attenzione. Occhio, infatti, all’...

