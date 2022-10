Calcio: Serie A. Spalletti 'Bravi nella gestione, Torino squadra tosta' (Di sabato 1 ottobre 2022) "Due rose in conferenza stampa? È qualcosa che sentivo di dover fare" NAPOLI - "Gara gestita bene, siamo calati nel finale per merito del Torino". Queste le parole di un Luciano Spalletti, tecnico del ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 1 ottobre 2022) "Due rose in conferenza stampa? È qualcosa che sentivo di dover fare" NAPOLI - "Gara gestita bene, siamo calati nel finale per merito del". Queste le parole di un Luciano, tecnico del ...

Gazzetta_it : Allegri-Bonucci, patto scudetto: Juve, scatta la grande rimonta #Juve - Gazzetta_it : Botti, trainer dei cavalli di #Allegri: 'Max competente, ed è ambizioso come nel calcio' - Gazzetta_it : Cardinale: 'Milan emozionante, un gigante addormentato. Crescerà come la Serie A' #Milan - sportface2016 : #SerieA | #NapoliTorino 3-1, #DiLorenzo: 'Partita difficile, abbiamo messo in campo le nostre qualità' - sportli26181512 : #Napoli, #Spalletti: 'Fantastici per 30-40 minuti, poi siamo calati': Il tecnico partenopeo commenta positivamente… -