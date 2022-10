Calcio: Atalanta.Gasperini'Con viola per Europa,fiero eguagliare Mondo' (Di sabato 1 ottobre 2022) "Raggiungere Mondonico nella classifica delle panchine mi rende orgoglioso", dice il tecnico della Dea BERGAMO - "Sarà una partita che andrà interpretata nei novanta minuti". Questa la lettura di Gian ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 1 ottobre 2022) "Raggiungerenico nella classifica delle panchine mi rende orgoglioso", dice il tecnico della Dea BERGAMO - "Sarà una partita che andrà interpretata nei novanta minuti". Questa la lettura di Gian ...

sportli26181512 : Gasperini: 'Atalanta, voglio più qualità. E con la Fiorentina speriamo nessuna polemica': Gasperini: 'Atalanta, vog… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gasperini: 'Contro la Fiorentina, speriamo non ci siano polemiche' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gasperini: 'Contro la Fiorentina, speriamo non ci siano polemiche' - susydigennaro : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gasperini: 'Contro la Fiorentina, speriamo non ci siano polemiche' - apetrazzuolo : ATALANTA - Gasperini: 'Contro la Fiorentina, speriamo non ci siano polemiche' -