Buzzati e Mondadori. Il rapporto misterioso tra scrittore ed editore

(Di sabato 1 ottobre 2022) “Non è adatta per scrivere libri”, dissero a Rowling dopo che dieci editori rifiutarono “Harry Potter”; “Non siamo interessati alla fantascienza distopica, non vende”, dissero allo Stephen King di “Carrie”; “Pregevole e commercialmente valido” ma comunque una “volgarizzazione di Proust”, fu detto de “Il Gattopardo” di Tomasi Di Lampedusa (che vide la luce presso Feltrinelli soltanto dopo la morte dell’autore). Di questi grandi rifiuti si è spesso parlato, li ricordiamo con ironia e un sottile divertimento, guardandoci indietro e immaginando come sarebbero andate le cose se non fossero stati pubblicati. Ma quanto sappiamo di ciò che si nasconde nelche lega unoal suo? Quanto sappiamo delle illusioni e soprattutto di quelle che Angelo Colombo definisce “delusioni d’autore” nel volume “Il romanzo, ‘la stessa ...