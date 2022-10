Burkina Faso, nuovo colpo di stato: destituito Damiba (Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – nuovo colpo di stato nel Burkina Faso dove sono stati chiusi i confini a tempo indefinito e sospese tutte le attività politiche. Ibrahim Traore ha annunciato, in un discorso alla televisione nazionale, di aver preso il potere dopo aver destituito, insieme a un gruppo di altri ufficiali, Paul Henri Damiba, sciolto il governo e sospeso la Costituzione e la Carta transitoria, denunciando l’incapacità di Damiba di combattere gli islamisti, la cui offensiva ha provocato negli ultimi anni la morte di migliaia di persone e almeno due milioni di profughi. Lo scorso gennaio, Damiba aveva deposto il presidente eletto Roch Kaboré, citando la stessa ragione. Lunedì 11 soldati sono stati uccisi mentre scortavano un convoglio di ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) –dineldove sono stati chiusi i confini a tempo indefinito e sospese tutte le attività politiche. Ibrahim Traore ha annunciato, in un discorso alla televisione nazionale, di aver preso il potere dopo aver, insieme a un gruppo di altri ufficiali, Paul Henri, sciolto il governo e sospeso la Costituzione e la Carta transitoria, denunciando l’incapacità didi combattere gli islamisti, la cui offensiva ha provocato negli ultimi anni la morte di migliaia di persone e almeno due milioni di profughi. Lo scorso gennaio,aveva deposto il presidente eletto Roch Kaboré, citando la stessa ragione. Lunedì 11 soldati sono stati uccisi mentre scortavano un convoglio di ...

