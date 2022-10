Bossi fonda una corrente 'nordista' per tentare di fare la fronda a Salvini nella Lega (Di sabato 1 ottobre 2022) Salvini circondato? Forse sì. Ma non è detto che la Lega ne esca meglio. 'Dopo trent'anni di battaglie, questa sarà la legislatura che finalmente attuerà quell'autonomia delle Regioni che la ... Leggi su globalist (Di sabato 1 ottobre 2022)circondato? Forse sì. Ma non è detto che lane esca meglio. 'Dopo trent'anni di battaglie, questa sarà la legislatura che finalmente attuerà quell'autonomia delle Regioni che la ...

