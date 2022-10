Bonus trasporti, nel primo mese un milione di voucher. Da oggi si possono fare le nuove richieste, ecco come (Di sabato 1 ottobre 2022) A un mese dal lancio del Bonus trasporti è stato superato il milione di voucher emessi per un importo massimo di 60 euro ciascuno. A farlo sapere è il ministro del Lavoro Andrea Orlando, che a numeri alla mano definisce il livello di adesioni raccolte «un importante risultato», rinnovando l’obiettivo di «sostenere famiglie, studenti, lavoratori e pensionati in un momento di crisi causata anche dal rincaro energetico». Il Bonus trasporti introdotto per la prima volta dal decreto Aiuti, con 79 milioni di euro a disposizione e poi confermato nel decreto Aiuti Bis con l’aumento a 180 milioni, è partito lo scorso 1° settembre per una copertura pari a 3 milioni di persone. A distanza di un mese dal via alla misura, oggi 1° ottobre, è ... Leggi su open.online (Di sabato 1 ottobre 2022) A undal lancio delè stato superato ildiemessi per un importo massimo di 60 euro ciascuno. A farlo sapere è il ministro del Lavoro Andrea Orlando, che a numeri alla mano definisce il livello di adesioni raccolte «un importante risultato», rinnovando l’obiettivo di «sostenere famiglie, studenti, lavoratori e pensionati in un momento di crisi causata anche dal rincaro energetico». Ilintrodotto per la prima volta dal decreto Aiuti, con 79 milioni di euro a disposizione e poi confermato nel decreto Aiuti Bis con l’aumento a 180 milioni, è partito lo scorso 1° settembre per una copertura pari a 3 milioni di persone. A distanza di undal via alla misura,1° ottobre, è ...

