Bomba sporca della sinistra: choc, come provano a ribaltare l'esito del voto (Di sabato 1 ottobre 2022) Anche se uno dei primi atti di Giorgia Meloni, futuro premier, è quello di sentire ed incontrare i suoi alleati di centrodestra, Salvini "in primis", in vista del varo del nuovo governo, abbiamo assistito, in questi giorni, ad una vera e propria "escalation" di punzecchiature in tema di "sante alleanze" provenienti da ambienti vari della sinistra sconfitta che, ancor prima del varo del nuovo esecutivo, prevedono già una sua durata molto limitata (appena sei mesi, parola di Calenda) perché è la tesi che sta passando da quelle parti i "partner" del nuovo governo si scontreranno subito tra loro su qualsiasi tema che verrà messo sul tavolo. Non solo: qualcuno comincia già ad adombrare la possibilità di grandi inciuci nell'esecutivo che verrà. FERMEZZA E COERENZA - Siamo alle solite: in mancanza di meglio, la sinistra sta ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) Anche se uno dei primi atti di Giorgia Meloni, futuro premier, è quello di sentire ed incontrare i suoi alleati di centrodestra, Salvini "in primis", in vista del varo del nuovo governo, abbiamo assistito, in questi giorni, ad una vera e propria "escalation" di punzecchiature in tema di "sante alleanze" provenienti da ambienti varisconfitta che, ancor prima del varo del nuovo esecutivo, prevedono già una sua durata molto limitata (appena sei mesi, parola di Calenda) perché è la tesi che sta passando da quelle parti i "partner" del nuovo governo si scontreranno subito tra loro su qualsiasi tema che verrà messo sul tavolo. Non solo: qualcuno comincia già ad adombrare la possibilità di grandi inciuci nell'esecutivo che verrà. FERMEZZA E COERENZA - Siamo alle solite: in mancanza di meglio, lasta ...

