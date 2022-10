Bologna, Skorupski: “In nazionale gioca Szczesny perchè è della Juventus” (Di sabato 1 ottobre 2022) Bologna Skorupski- Gara molto complessa in casa Bologna dove, gli uomini di Thiago Motta, sfideranno domani sera la Juventus. Il portiere del Bologna, Lukasz Skorupski, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Di seguito, le parole del portiere Polacco: Sul Bologna: “Perché meritiamo e valiamo assolutamente di più di ciò che abbiamo oggi. Oggi che abbiamo un nuovo tecnico, Motta, posso dire che gli alti e bassi creatisi nei giorni in cui Mihajlovic non c’era ci hanno influenzato. Nessuno l’ha detto ma stare senza l’allenatore a lungo non è sempre facile. Pesa”. Su Mihaljovic: “Con Mihajlovic siamo tutti fratelli. Tutti noi che abbiamo vissuto il suo difficile percorso, sentiamo il rapporto che c’è stato e sempre ci sarà. ... Leggi su seriea24 (Di sabato 1 ottobre 2022)- Gara molto complessa in casadove, gli uomini di Thiago Motta, sfideranno domani sera la. Il portiere del, Lukasz, ha rilasciato un’intervista ai microfoniGazzetta dello Sport. Di seguito, le parole del portiere Polacco: Sul: “Perché meritiamo e valiamo assolutamente di più di ciò che abbiamo oggi. Oggi che abbiamo un nuovo tecnico, Motta, posso dire che gli alti e bassi creatisi nei giorni in cui Mihajlovic non c’era ci hanno influenzato. Nessuno l’ha detto ma stare senza l’allenatore a lungo non è sempre facile. Pesa”. Su Mihaljovic: “Con Mihajlovic siamo tutti fratelli. Tutti noi che abbiamo vissuto il suo difficile percorso, sentiamo il rapporto che c’è stato e sempre ci sarà. ...

