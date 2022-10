Bollette luce e gas, Meloni: “Serve soluzione europea” – Video (Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Sono in contatto costante con il governo uscente, impegnato in una trattativa complessa per trovare soluzioni” sul tema del caro energia “a livello europeo. Se pensiamo di poter compensare a livello nazionale il costo di Bollette che continuano a salire per regalare soldi alla speculazione, facciamo un errore”. E’ un passaggio dell’intervento di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, dal palco della Coldiretti a Milano. “Sto seguendo i lavori del governo uscente e confido che ci saranno i margini per mettere a punto una soluzione. Ma dobbiamo anche sapere che quella soluzione, comunque vada, impatterà fra qualche mese sulle nostre Bollette e sui costi energetici. Il lavoro di queste ore Serve a capire come possiamo intervenire su costi dell’energia di questo ... Leggi su italiasera (Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Sono in contatto costante con il governo uscente, impegnato in una trattativa complessa per trovare soluzioni” sul tema del caro energia “a livello europeo. Se pensiamo di poter compensare a livello nazionale il costo diche continuano a salire per regalare soldi alla speculazione, facciamo un errore”. E’ un passaggio dell’intervento di Giorgia, leader di Fratelli d’Italia, dal palco della Coldiretti a Milano. “Sto seguendo i lavori del governo uscente e confido che ci saranno i margini per mettere a punto una. Ma dobbiamo anche sapere che quella, comunque vada, impatterà fra qualche mese sulle nostree sui costi energetici. Il lavoro di queste orea capire come possiamo intervenire su costi dell’energia di questo ...

