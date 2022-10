Bollette gas e luce, nuovi rialzi da ottobre: tariffe spaventose! (Di sabato 1 ottobre 2022) Svelate novità poco confortanti in merito a nuovi aumenti sulle Bollette di luce e gas a partire da ottobre, tutto quello che c’è da sapere Stefano Besseghini, presidente di Arera, annuncia rilevanti variazioni per i consumatori nei prossimi mesi. Il ‘caro vita’ continua a mettere in seria difficoltà la popolazione e nuovi rialzi sono previsti già a partire da ottobre. Nella giornata di oggi 29 settembre verranno rese note le nuove tariffe in merito al prezzo dell’elettricità, quelle del costo del gas verranno invece rivelate a novembre. Denaro e contatore (Screenshot da Facebook)Molte associazioni a tutela dei consumatori stanno parlando degli eccessivi aumenti, Consumerismo No profit ha chiesto ad Arere di garantire non gli ... Leggi su vesuvius (Di sabato 1 ottobre 2022) Svelate novità poco confortanti in merito aaumenti sulledie gas a partire da, tutto quello che c’è da sapere Stefano Besseghini, presidente di Arera, annuncia rilevanti variazioni per i consumatori nei prossimi mesi. Il ‘caro vita’ continua a mettere in seria difficoltà la popolazione esono previsti già a partire da. Nella giornata di oggi 29 settembre verranno rese note le nuovein merito al prezzo dell’elettricità, quelle del costo del gas verranno invece rivelate a novembre. Denaro e contatore (Screenshot da Facebook)Molte associazioni a tutela dei consumatori stanno parlando degli eccessivi aumenti, Consumerismo No profit ha chiesto ad Arere di garantire non gli ...

