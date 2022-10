Boldrini contestata dalle femministe, cosa si cela dietro la sua firma (Di sabato 1 ottobre 2022) L'analisi della scrittura rivela una personalità che non tollera essere messa in discussione e che ama imporsi con forza e fermezza Leggi su ilgiornale (Di sabato 1 ottobre 2022) L'analisi della scrittura rivela una personalità che non tollera essere messa in discussione e che ama imporsi con forza e fermezza

fattoquotidiano : Boldrini contestata alla manifestazione per l’aborto: “Se ne vada da questa piazza”. Lei replica: “Il diritto ve lo… - SusannaCeccardi : Neanche le #femministe vogliono più la #Boldrini, contestata ieri a #Roma nel corso di una manifestazione pro… - MauroPetricca : RT @SusannaCeccardi: Neanche le #femministe vogliono più la #Boldrini, contestata ieri a #Roma nel corso di una manifestazione pro #aborto… - lup0solitari0 : #boldrini è stata democraticamente contestata perché il @pdnetwork la deve smettere di cercare visibilità nelle alt… - BachBad : RT @Ferula18: Boldrini scende in piazza per il diritto all'aborto e viene contestata per ciò che rappresenta. Salvini scende in piazza per… -