Berlusconi avvisa Meloni e la destra trema | ' Vogliamo essere trattati al pari della Lega'

globalistIT : - blogsicilia : ?? #politica - #Berlusconi avvisa #GiorgiaMeloni: '#ForzaItalia va trattata come la #Lega'. Cos'altro ha detto ?? - e_valdemarca : @SabrySocial @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi @berlusconi Eh, anche tu che sblocchi sti ricordi. Avvisa. Cazzo! - Giusepp17413380 : RT @tempoweb: #Governo, #Berlusconi avvisa gli alleati: ho la golden share sul rischio #populismo #meloni #28settembre #forzaitalia #centro… - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: #Governo, #Berlusconi avvisa gli alleati: ho la golden share sul rischio #populismo #meloni #28settembre #forzaitalia #centro… -

Il Foglio

"Io non credo nei tecnici puri: se esistessero la politica diventerebbe inutile", dice ancoraa proposito del governo. Che atteggiamento deve avere nei riguardi della Russia il nuovo ...in un cantuccio, notoriamente, comodo non sta. Parlar per primo sul palco di piazza del ... Ma anche: "Ho ricevuto decine di telefonate di leader e diplomatici miei amici. La ... Non c'è governo senza la destra moderata: Berlusconi avvisa gli alleati Silvio Berlusconi, intervistato da La Stampa, ha palesemente chiesto a Giorgia Meloni lo stesso spazio dedicato alla Lega per Forza Italia: "Deve prevalere la qualità, prima ancora della rappresentati ...Ascolta il podcast del Fatto di domani GLI ELETTI IMPRESENTABILI. Imputati e condannati affolleranno anche in questa legislatura Camera e Senato. Prima del voto avevamo stilato l’elenco dei candidati ...