Berlino mette il veto e l’Ue non risponde alla crisi del gas (Di sabato 1 ottobre 2022) Il vertice dei ministri dell’Energia finisce con una giostra di "niet". Tedeschi e olandesi bocciano le proposte comuni del fronte guidato da Parigi e Roma. Ci si interroga sul futuro di una Unione troppo sbilanciata verso Nord. Leggi su ilgiornale (Di sabato 1 ottobre 2022) Il vertice dei ministri dell’Energia finisce con una giostra di "niet". Tedeschi e olandesi bocciano le proposte comuni del fronte guidato da Parigi e Roma. Ci si interroga sul futuro di una Unione troppo sbilanciata verso Nord.

infoitinterno : Berlino mette il veto e l'Ue non risponde alla crisi del gas - EraldoFR : Berlino mette il veto e l’Ue non risponde alla crisi del gas. Niente tetto ai prezzi ma solo austerity… - freedomsempre68 : Perché i 200 miliardi che Berlino mette sul tavolo, proprio alla vigilia del Consiglio europeo dei ministri dell’En… - zazoomblog : Berlino mette il veto e l’Ue non risponde alla crisi del gas. Niente tetto ai prezzi ma solo austerity - #Berlino… - vannifrediani : RT @c_grosa: @emmevilla Il problema è che siamo in un mercato unico, quindi se Berlino aiuta le imprese dei settori energivori, mette fuori… -