Bella Hadid si ' riveste' con lo spray dress spruzzato in passerella

GiorgiaCmsrt : Bella e Cara come Hadid e Delevigne - telodogratis : Nuda in passerella, poi le “spruzzano” l’abito addosso: il video di Bella Hadid - smilezvone : purtroppo io non riesco a togliermi il video di bella hadid dalla testa oddio - sanacore_ : @WTruniger @r_campix Cioè bella hadid é a casa tua e ti preoccupi di come rivestirla? Ma prestaleeeee una maglia, u… - hurricharry : Il video di bella hadid iconico lei letteralmente una dea -

Vanity Fair Italia

E' andata in scena a Parigi la performance della Coperni , con un'insolita esibizione che ha visto come protagonista la modella. Quest'ultima è apparsa sul palco in topless mentre un team di specialisti " guidato da Manel Torres , amministratore delegato di Fabrican Ltd e inventore del tessuto spray - on " ...nell'era del multiverso basta un po' di spray per fare la rivoluzione della moda. Lo hanno dimostrato alla Parigi Fashion Week il brand Coperni e la top model. Alla fine dello show la top si è presentata in passerella in lingerie mentre le veniva spruzzato addosso una speciale vernice che si solidifica immediatamente creandole appunto il vestito ... L’accessorio più cool secondo Bella Hadid costa meno di 10 euro. E no, non è la focaccia E' andata in scena a Parigi la performance della Coperni , con un'insolita esibizione che ha visto come protagonista la modella Bella Hadid . Quest'ultima è ...Settimana della moda di Parigi. Se è vero che la moda è (anche) magia, quello che è accaduto sulla passerella del brand Coperni sicuramente ne dà prova. Bella Hadid, una delle modelle più apprezzate d ...