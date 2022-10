Belen Rodriguez: “Fuggita dall’Argentina, così ho aiutato i miei familiari” (Di sabato 1 ottobre 2022) Belen Rodriguez si sente ormai a casa in Italia, dove ha trovato il successo e l’amore. Anche per una come lei, però, non sono mancati i momenti difficili in passato, al punto tale da spingerla a lasciare definitivamente a lasciare il suo Paese natale, l’Argentina. Lei, infatti, ha deciso di partire nel culmine della crisi economica, quando si faticava anche a trovare i soldi necessari per mangiare. Il primo luogo in cui ha vissuto è stato Riccione, dove ha iniziato a fare la ragazza immagine, al pari di molte coetanee. “Quando Menem sale al potere vende le aziende statagli agli americani, incluse le grandi aziende come la Pepsi Cola di cui mio nonno era vicedirettore – ha raccontato Belen Rodriguez in un’intervista a Sette, il magazine del Corriere della Sera -. In quel momento l’Argentina cade in una profonda crisi ... Leggi su diredonna (Di sabato 1 ottobre 2022)si sente ormai a casa in Italia, dove ha trovato il successo e l’amore. Anche per una come lei, però, non sono mancati i momenti difficili in passato, al punto tale da spingerla a lasciare definitivamente a lasciare il suo Paese natale, l’Argentina. Lei, infatti, ha deciso di partire nel culmine della crisi economica, quando si faticava anche a trovare i soldi necessari per mangiare. Il primo luogo in cui ha vissuto è stato Riccione, dove ha iniziato a fare la ragazza immagine, al pari di molte coetanee. “Quando Menem sale al potere vende le aziende statagli agli americani, incluse le grandi aziende come la Pepsi Cola di cui mio nonno era vicedirettore – ha raccontatoin un’intervista a Sette, il magazine del Corriere della Sera -. In quel momento l’Argentina cade in una profonda crisi ...

