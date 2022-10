Beautiful anticipazioni | matrimonio con sorpresa per Finn e Steffy Sheila si palesa

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 1 ottobre 2022) E’ davvero tutto pronto per il grande giorno, del resto in casa Forrester sono da sempre prontissimi a organizzare matrimoni in meno di 48 ore. Lo hanno fatto ancheche sono prontissimi per le nozze! A casa di Eric come sempre, arrivano gli invitati in attesa degli sposi: ci sono tutti.infatti ha deciso che il suosarà una occasione di festa per tutti e per questo ha invitato anche Hope e Liam, chiedendo alla figlia di Brooke di essere la sua damigella d’onore. Pronti quindi per scoprire che cosa succederà nella puntata didi lunedì 3 ottobre 2022? Non mancano lesul nostro Ultime Notizie Flash! Vi ricordiamo checome sempre alla domenica non andrà in onda ma che ci saranno clamorosi colpi di scena ...