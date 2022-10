Beach volley, World Tour 2022 Parigi. Nicolai/Cottafava si arrendono dopo 75 minuti! Domani finale per il bronzo per gli azzurri (Di sabato 1 ottobre 2022) Si ferma in semifinale ma ampiamente con l’onore delle armi la corsa Parigina di Paolo Nicolai e Samuele Cottafava, battuti 2-1 dagli olandesi Brower/Meeuwsen in una interminabile sfida sul campo del Roland Garros che ha ricordato le partite chiuse al quinto set nel Grande Slam francese di tennis per intensità ed emozioni regalate. C’è voluta un’ora e un quarto per decretare la coppia che sfiderà Domani in finale i campioni di tutto Mol/Sorum che invece hanno sbrigato in fretta la pratica Grimalt/Grimalt. Nel primo set gli azzurri provano a prendere il largo nella fase iniziale ma gli olandesi sono sempre lì a far sentire il fiato sul collo. Soluzione ai vantaggi, girandola di emozioni e alla fine sono Brouwer/Meeuwsen ad avere la meglio con il punteggio di 27-25. La ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) Si ferma in semima ampiamente con l’onore delle armi la corsana di Paoloe Samuele, battuti 2-1 dagli olandesi Brower/Meeuwsen in una interminabile sfida sul campo del Roland Garros che ha ricordato le partite chiuse al quinto set nel Grande Slam francese di tennis per intensità ed emozioni regalate. C’è voluta un’ora e un quarto per decretare la coppia che sfideràini campioni di tutto Mol/Sorum che invece hanno sbrigato in fretta la pratica Grimalt/Grimalt. Nel primo set gliprovano a prendere il largo nella fase iniziale ma gli olandesi sono sempre lì a far sentire il fiato sul collo. Soluzione ai vantaggi, girandola di emozioni e alla fine sono Brouwer/Meeuwsen ad avere la meglio con il punteggio di 27-25. La ...

