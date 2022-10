Beach Volley Elite 16: Nicolai-Cottafava accedono ai quarti del Pro Tour di Parigi (Di sabato 1 ottobre 2022) Missione compiuta per Paolo Nicolai e Samuele Cottafava che conquistano l’accesso ai quarti di finale dell’Elite 16 del Beach Pro Tour 2022 che si sta svolgendo a Parigi. L’inizio di giornata per il duo tricolore impegnato nel torneo Parigino, però, è partito con una sconfitta. Gli azzurri, infatti, nel secondo match della pool C sono stati superati per 2-0 (21-18, 26-24) dalla coppia qatariota medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Tokyo formata da Cherif-Ahmed. Nell’ultimo match del girone, che metteva in palio il secondo posto e il conseguente passaggio ai quarti di finale, Paolo e Samuele, invece, si sono prontamente ricompattati e hanno superato con un netto 2-0 (21-12, 21-15) i padroni di casa Krou/Gauthier-Rat, sfoderando una ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 1 ottobre 2022) Missione compiuta per Paoloe Samueleche conquistano l’accesso aidi finale dell’16 delPro2022 che si sta svolgendo a. L’inizio di giornata per il duo tricolore impegnato nel torneono, però, è partito con una sconfitta. Gli azzurri, infatti, nel secondo match della pool C sono stati superati per 2-0 (21-18, 26-24) dalla coppia qatariota medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Tokyo formata da Cherif-Ahmed. Nell’ultimo match del girone, che metteva in palio il secondo posto e il conseguente passaggio aidi finale, Paolo e Samuele, invece, si sono prontamente ricompattati e hanno superato con un netto 2-0 (21-12, 21-15) i padroni di casa Krou/Gauthier-Rat, sfoderando una ...

