Bayern Monaco – Bayer Leverkusen 4-0 | i campioni tornano a vincere con il lavoro di demolizione

(Di sabato 1 ottobre 2022) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Undidel primo tempo bruscamente assicurato dalha riaffermato le proprie credenziali di difesa del titolo di Bundesliga nella vittoria per 4-0 sul. I gol di Leroy Sane, Jamal Musiala e Sadio Mane prima dell’intervallo hanno portato ial comando per una meritata vittoria all’Allianz Arena venerdì, prima che Thomas Muller aggiungesse il quarto posto alla fine. Dopo che una triste serie nazionale li ha visti giocare quattro partite di campionato senza vittorie, sono ...

La Gazzetta dello Sport

Il suo operato in queste prime fasi di stagione sulla panchina del Bayern Monaco è stato discusso da molti. Ma Julian Nagelsmann non si fa problemi e dopo il 4 - 0 sul Bayer Leverkusen è tornato a parlare delle voci su un suo possibile esonero : "Volevo davvero fare ...La crisi del Bayern Monaco sembra a questo punto passata. Dopo tre pareggi e una sconfitta, il club bavarese è riuscito a trovare di nuovo la vittoria in Bundesliga nell'anticipo dell'ottava giornata. All'Allianz ... Pronostici calcio, Bayern Monaco-Leverkusen: i bavaresi per il riscatto