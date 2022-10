Basket, Serie A 2022-2023: Reggio Emilia debutta da corsara, Treviso travolta al PalaVerde (Di sabato 1 ottobre 2022) Di fatto è una non partita, quella che si gioca al PalaVerde di Villorba e che inaugura la stagione di Serie A 2022-2023. La Nutribullet Treviso viene letteralmente travolta dall’Unahotels Reggio Emilia, il cui coach, Max Menetti, si prende una bella rivincita sull’ex squadra ora allenata da Marcelo Nicola. 58-78 il punteggio finale con Andrea Cinciarini che si presenta con 19 punti e 8 assist; 12 per Michele Vitali, 11 per Kassius Robertson. Per i padroni di casa, tolti i 17 di Ike Iroegbu e gli 11 di Alessandro Zanelli, oltre ai 10 di Mikael Jantunen, poco da salvare. Il primo canestro della nuova stagione lo manda a segno Robertson, al ritorno nella massima Serie dopo l’epoca Fortitudo. Treviso si sblocca solo dopo ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) Di fatto è una non partita, quella che si gioca aldi Villorba e che inaugura la stagione di. La Nutribulletviene letteralmentedall’Unahotels, il cui coach, Max Menetti, si prende una bella rivincita sull’ex squadra ora allenata da Marcelo Nicola. 58-78 il punteggio finale con Andrea Cinciarini che si presenta con 19 punti e 8 assist; 12 per Michele Vitali, 11 per Kassius Robertson. Per i padroni di casa, tolti i 17 di Ike Iroegbu e gli 11 di Alessandro Zanelli, oltre ai 10 di Mikael Jantunen, poco da salvare. Il primo canestro della nuova stagione lo manda a segno Robertson, al ritorno nella massimadopo l’epoca Fortitudo.si sblocca solo dopo ...

