Basket, Mondiali femminili: Usa sul tetto del Mondo, Cina battuta 83-61 (Di sabato 1 ottobre 2022) Usa ancora sul tetto del Mondo. La squadra femminile statunitense ha vinto per la quarta volta consecutiva il titolo iridato del Basket polverizzando la Cina (83-61). Per gli Usa sono così 11 i titoli Mondiali (in 19 edizioni) e non subiscono sconfitte nella competizione dalla semifinale del 2006 contro la Russia (quando persero 75-68). Da allora sono arrivate 30 vittorie di fila. Quella con la Russia è stata anche la loro ultima battuta d’arresto in una grande competizione internazionale (Giochi Olimpici e Coppa del Mondo), dove la loro serie di successi si estende a 60 partite. Vincitrici dell’oro nelle ultime sette Olimpiadi, le statunitensi sono ad un solo titolo mondiale dal record dell’U, che ne conquistò cinque di fila tra il 1959 e il 1975. Seppur ringiovanito ... Leggi su sportface (Di sabato 1 ottobre 2022) Usa ancora suldel. La squadra femminile statunitense ha vinto per la quarta volta consecutiva il titolo iridato delpolverizzando la(83-61). Per gli Usa sono così 11 i titoli(in 19 edizioni) e non subiscono sconfitte nella competizione dalla semifinale del 2006 contro la Russia (quando persero 75-68). Da allora sono arrivate 30 vittorie di fila. Quella con la Russia è stata anche la loro ultimad’arresto in una grande competizione internazionale (Giochi Olimpici e Coppa del), dove la loro serie di successi si estende a 60 partite. Vincitrici dell’oro nelle ultime sette Olimpiadi, le statunitensi sono ad un solo titolo mondiale dal record dell’U, che ne conquistò cinque di fila tra il 1959 e il 1975. Seppur ringiovanito ...

sportface2016 : #Basket, gli #Usa ancora sul tetto del Mondo: la squadra femminile vince il quarto titolo iridato di fila, #Cina sc… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Basket, Mondiali femminili: bronzo Australia e Jackson in trionfo - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Basket, Mondiali femminili: bronzo Australia e Jackson in trionfo - susydigennaro : RT @napolimagazine: Basket, Mondiali femminili: bronzo Australia e Jackson in trionfo - apetrazzuolo : Basket, Mondiali femminili: bronzo Australia e Jackson in trionfo -