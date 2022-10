Barcolana: la Young e il Villaggio aprono la festa (Di sabato 1 ottobre 2022) È online, su www.Barcolana.it, il programma del "Barcolana Sea Summit - Verso gli Stati Generali della sostenibilità del Nord Adriatico e dell'Europa Centrale" con oltre 70 relatori (da 5 a 7 ottobre)... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 1 ottobre 2022) È online, su www..it, il programma del "Sea Summit - Verso gli Stati Generali della sostenibilità del Nord Adriatico e dell'Europa Centrale" con oltre 70 relatori (da 5 a 7 ottobre)...

Ansa_Fvg : Barcolana: la Young e il Villaggio aprono la festa. In mare 250 Optimist. Presentata 'Barcolana digitale' #ANSA - glooit : Barcolana: la Young e il Villaggio aprono la festa leggi su Gloo - DiscoverTrieste : Weekend con i giovani velisti protagonisti: nel golfo di Trieste via alle sfide della Barcolana Young! - CinChiCin : RT @il_piccolo: Si parte con la Barcolana Young: 200 giovanissimi per il weekend in mare a Trieste - il_piccolo : Si parte con la Barcolana Young: 200 giovanissimi per il weekend in mare a Trieste -