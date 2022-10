Banco Alimentare, posa della prima pietra a Mercato San Severino – VIDEO (Di sabato 1 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – A causa delle cattive previsioni metereologiche, si è svolta all’interno dell’aula consiliare del Comune di Mercato San Severino la cerimonia per la benedizione della prima pietra del Banco Alimentare Campania. La nuova struttura a servizio del recupero delle eccedenze alimentari e la distribuzione di pacchi viveri ai bisognosi della regione sorgerà in località Sibelluccia (uscita autostrada Mercato San Severino/Curteri sull’autostrada A30). A benedire la prima pietra, è stato il vescovo di Salerno monsignor Andrea Bellandi alla presenza del sindaco di Mercato San Severino Antonio Somma e di altri sindaci ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – A causa delle cattive previsioni metereologiche, si è svolta all’interno dell’aula consiliare del Comune diSanla cerimonia per la benedizionedelCampania. La nuova struttura a servizio del recupero delle eccedenze alimentari e la distribuzione di pacchi viveri ai bisognosiregione sorgerà in località Sibelluccia (uscita autostradaSan/Curteri sull’autostrada A30). A benedire la, è stato il vescovo di Salerno monsignor Andrea Bellandi alla presenza del sindaco diSanAntonio Somma e di altri sindaci ...

