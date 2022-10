(Di sabato 1 ottobre 2022) – L’avvocato(nella foto) è stataall’unanimitàdell’Unione NazionaleEnti Pubblici (). Confermato anche il vice, avvocato Andrea Magnanelli. A deciderlo l’assemblea nazionale svolta a Salerno, che ha eletto anche la nuova giunta formata da Sabrina Tosti, Giuseppe Simeone, Oreste Manzi, Alessandra Barone, il tesoriere Caterina Siciliano e i responsabili contrattuali Domenica Condello (enti locali), Massimo Cassarino (enti centrali), Francesco Lembo (sanità) e Mirella Pecoraro (Università). Per l’avvocato, direttore dell’avvocatura civica di Bologna e giudice della corte di Appello della Figc, “glipubblici ricoprono da anni il ...

PresidenteUnaep : RT @LabParlamento: #Avvocati: Antonella #Trentini rieletta presidente #Unaep @PresidenteUnaep - ChiodiDonatella : RT @LabParlamento: #Avvocati: Antonella #Trentini rieletta presidente #Unaep @PresidenteUnaep - LabParlamento : #Avvocati: Antonella #Trentini rieletta presidente #Unaep @PresidenteUnaep - larampait : #Avvocati, #AntonellaTrentini rieletta presidente #Unaep - Agenparl : Avvocati: Antonella Trentini rieletta presidente Unaep - -

Agenzia askanews

Il dibattito Un incontro molto importante per la presenza anche deglidell'Unaep (Unione NazionaleEnti Pubblici), a partire dalla presidente nazionaleTrentini, la quale ...... Silverio Sica (Presidente Consiglio dell'Ordine deglidi Salerno), Andrea Annunziata (... Per il presidente Unaep,Trentini , ' l'eccezionalità della situazione economica attuale e l'... Avvocati, Antonella Trentini rieletta presidente Unaep Il vice sindaco Paky Memoli ha partecipato, insieme al vice presidente della Regione Fulvio Bonavitacola, ad un convegno organizzato dall'Unaep presso il Grand Hotel Salerno ...Roma, 1 ott. (askanews) - L'avvocato Antonella Trentini è stata rieletta all'unanimità presidente dell'Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici (Unaep). Confermato anche il vice presidente, avvocato An ...