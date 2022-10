Avere genitori dello stesso sesso “libertà negata ai figli? Ragionamento stupido e ipocrita” (Di sabato 1 ottobre 2022) Omogenitorialità sì, omogenitorialità no. A discutere sui figli nati da una coppia di genitori dello stesso sesso, questa volta, sono state due vecchie – si fa per dire vista la loro giovanissima età – stelle de “Il Collegio” (docu-reality trasmesso da Rai 2 e giunto quest’anno alla settima edizione). Le protagoniste del dibattito a distanza sui social sono le 17enne Claudia Dorelfi, presente nella quarta edizione, e Maria Sofia Federico, della sesta. “Normalizzare l’anormalità” “Le sue affermazioni sono completamente sbagliate. Da ex collegiale come lei mi sono sentita chiamata in causa” inizia così lo sfogo di quest’ultima, che con espressione seria si rivolge ai suoi followers per commentare le affermazioni dell’altra. Sono parole “da grande”, ben più adulte della ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 1 ottobre 2022) Omoalità sì, omoalità no. A discutere suinati da una coppia di, questa volta, sono state due vecchie – si fa per dire vista la loro giovanissima età – stelle de “Il Collegio” (docu-reality trasmesso da Rai 2 e giunto quest’anno alla settima edizione). Le protagoniste del dibattito a distanza sui social sono le 17enne Claudia Dorelfi, presente nella quarta edizione, e Maria Sofia Federico, della sesta. “Normalizzare l’anormalità” “Le sue affermazioni sono completamente sbagliate. Da ex collegiale come lei mi sono sentita chiamata in causa” inizia così lo sfogo di quest’ultima, che con espressione seria si rivolge ai suoi followers per commentare le affermazioni dell’altra. Sono parole “da grande”, ben più adulte della ...

