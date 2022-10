Auto, arriva la stangata da ottobre: la novità (Di sabato 1 ottobre 2022) Dal 1° ottobre scattano i nuovi divieti per la circolazione di determinati veicoli. La violazione comporta multe salate L’inflazione ha preso il sopravvento sui temi principali di discussione. Tuttavia, non può essere messo troppo da parte la grande tematica del cambiamento climatico. L’ultima alluvione nelle Marche che ha provocato ancora vittime, tra cui un bambino, L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 1 ottobre 2022) Dal 1°scattano i nuovi divieti per la circolazione di determinati veicoli. La violazione comporta multe salate L’inflazione ha preso il sopravvento sui temi principali di discussione. Tuttavia, non può essere messo troppo da parte la grande tematica del cambiamento climatico. L’ultima alluvione nelle Marche che ha provocato ancora vittime, tra cui un bambino, L'articolo proviene da Consumatore.com.

anna_giu1 : RT @PeppeBille: @Gitro77 @LVDA_Acid Vedrai quando scopriranno da dove arriva l'energia per le auto elettriche ;) - iacovettide : RT @PeppeBille: @Gitro77 @LVDA_Acid Vedrai quando scopriranno da dove arriva l'energia per le auto elettriche ;) - Carla37611766 : Incredibile,ancora tutti a benzina e le auto ecologiche acquistate a metano a 4 euro - mightasmaayrkas : momento da menzionare io e @avrtnicolas in avanscoperta vediamo uno in borghese che arriva con il lupetto nero, cap… - Larabrusi : RT @IlCavMilanista: @Larabrusi @Pie010101 È proprio un cretino, proprio ora che se compri un'auto nuova ti costa il triplo rispetto a un an… -