Aumenti bollette luce e gas: cosa accade ai morosi? (Di sabato 1 ottobre 2022) Sono tante le persone in Italia che non riescono a pagare le bollette del gas e dell’elettricità. Ecco cosa accade ai morosi Già dal 1° ottobre gli italiani vedranno lievitare le bollette di gas ed elettricità a causa del rincaro delle materie prime dovute principalmente alla guerra tra Russia ed Ucraina. Tra inflazione e aumento L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 1 ottobre 2022) Sono tante le persone in Italia che non riescono a pagare ledel gas e dell’elettricità. EccoaiGià dal 1° ottobre gli italiani vedranno lievitare ledi gas ed elettricità a causa del rincaro delle materie prime dovute principalmente alla guerra tra Russia ed Ucraina. Tra inflazione e aumento L'articolo proviene da Consumatore.com.

Agenzia_Ansa : FLASH | Aumenti delle bollette 'limitati' al +59% grazie all'intervento eccezionale dell'Autorità per il quarto tri… - RaiNews : Stimata una stangata sulle tariffe sulle bollette della luce, a partire dal 1 ottobre, aumenti 'fino al 100%' - ivanotenneriel1 : RT @Paolo1926_: Lo Stato paghi gli aumenti delle bollette - Firma la petizione! - Gal_AssA : RT @Moonlightshad1: Intanto l'Enel manda i messaggini agli utenti: 'spegni quello che non ti serve così accendi il risparmio'. Come se gli… - effediemme_ : E poi ti accorgi di quanta saggezza e previdenza c'era in tutti quei 'spegni la luce', e ti ritrovi a fare gesti ch… -