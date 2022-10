ATP Sofia 2022, Lorenzo Musetti paga dazio a Marc-Andrea Huesler, lo svizzero è il primo finalista (Di sabato 1 ottobre 2022) Sfuma il sogno di una finale tutta italiana nell’ATP di Sofia. Lorenzo Musetti esce sconfitto nella semifinale sul cemento indoor bulgaro, incassando un duro 7-6 7-5 dallo svizzero Marc-Andrea Huesler, che raggiunge per la prima volta un ultimo atto nel circuito maggiore con uno tra Jannik Sinner ed Holger Rune. L’azzurro può recriminare per un tie-break del primo set buttato via dopo essere salito sopra sul 5-2, ma almeno può sorridere pensando alla classifica, visto che da lunedì sarà il nuovo numero 26 al mondo. Nel primo set i due viaggiano su due binari paralleli. Lo svizzero mantiene senza troppi patemi il ritmo dell’allievo di Simone Tartarini, aiutato anche dalle percentuali al servizio con cui concede poco e ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) Sfuma il sogno di una finale tutta italiana nell’ATP diesce sconfitto nella semifinale sul cemento indoor bulgaro, incassando un duro 7-6 7-5 dallo, che raggiunge per la prima volta un ultimo atto nel circuito maggiore con uno tra Jannik Sinner ed Holger Rune. L’azzurro può recriminare per un tie-break delset buttato via dopo essere salito sopra sul 5-2, ma almeno può sorridere pensando alla classifica, visto che da lunedì sarà il nuovo numero 26 al mondo. Nelset i due viaggiano su due binari paralleli. Lomantiene senza troppi patemi il ritmo dell’allievo di Simone Tartarini, aiutato anche dalle percentuali al servizio con cui concede poco e ...

Eurosport_IT : Musetti vince ancora ?????? Lorenzo supera in 2 set Struff e vola in semifinale a Sofia ?? #EurosportTENNIS | #ATP |… - FiorinoLuca : Lorenzo Musetti è il terzo ITA ???? nella storia del torneo di Sofia a raggiungere le SF dopo Jannik Sinner (2020,202… - Tennis_Ita : ATP 250 Sofia, Musetti si ferma in semifinale: passa Huesler in due set - sportface2016 : #AtpSofia Sconfitta per Lorenzo #Musetti in semifinale, l'azzurro cede in due set molto combattuti allo svizzero… - RTSsport : ATP Sofia: Marc-Andrea Huesler mate Lorenzo Musetti et file en finale -