Atletico Madrid | scoppia il caso De Paul | tifosi infuriati

In casa Atletico Madrid a tenere banco è la situazione che riguarda Rodrigo De Paul. Il centrocampista argentino, secondo quanto riporta Cope, avrebbe chiesto ed ottenuto un permesso per risolvere alcuni problemi famigliari in Argentina, dove avrebbe dovuto firmare i documenti che sancivano il divorzio dalla sua ex moglie Camila Homs. Ma in realtà il calciatore non si troverebbe in Argentina, ma bensì a Miami, con la compagna la cantante Tini Stoessel che parteciperà alla cerimonia del Billboard 2022. I tifosi non hanno preso benissimo la notizia e non hanno nascosto la rabbia nei confronti dell'argentino, che ha provato a giustificarsi dichiarando al quotidiano Marca, che quegli scatti non sono recenti, ma che si rifarebbero ad ...

