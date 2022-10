Atalanta | scoppia il caso Zapata | Gasperini preoccupato

Leggi su rompipallone

(Di sabato 1 ottobre 2022) Il problema muscolare che ha colpito Duvandurante la sfida contro il Torino valevole per la quarta giornata di Serie A, sembra esser diventato un vero e proprio enigma in casa. L’attaccante colombiano, infatti, sarebbe dovuto tornare in campo durante la sosta ed essere a disposizione per la partita di domenica contro la Fiorentina. infortunioSecondo quanto riporta Sky, però, il calciatore oltre a saltare il match di domani, resterà ai box anche per il seguente turno contro l’Udinese. Non è la prima volta chesi trova in situazioni analoghe: già nelle passate stagioni è stato vittima di infortuni più lunghi del previsto. In questonon sembrerebbe esserci una ricaduta ma, piuttosto, la precauzione rispetto il rientro sul ...