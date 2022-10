Atalanta, rebus formazione contro la Fiorentina: chance Højlund in attacco (Di sabato 1 ottobre 2022) Calcio. Molti dubbi per Gasperini in vista della gara di domenica 2 ottobre al Gewiss Stadium (alle 18) contro la Fiorentina, scontro diretto per l’Europa. In difesa può tornare dal 1’ Demiral. Già 18.200 biglietti venduti. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 1 ottobre 2022) Calcio. Molti dubbi per Gasperini in vista della gara di domenica 2 ottobre al Gewiss Stadium (alle 18)la, sdiretto per l’Europa. In difesa può tornare dal 1’ Demiral. Già 18.200 biglietti venduti.

