Atalanta, i convocati per la Fiorentina: due assenze pesanti (Di sabato 1 ottobre 2022) I convocati diramati dall'Atalanta per il match contro la Fiorentina, assenti Zapata e Zappacosta. Portieri: Rossi, Bertini, Sportiello. Difensori: Tol... Leggi su calciomercato (Di sabato 1 ottobre 2022) Idiramati dall'per il match contro la, assenti Zapata e Zappacosta. Portieri: Rossi, Bertini, Sportiello. Difensori: Tol...

Convocati Fiorentina, le scelte per l'Atalanta: la decisione su Sottil

Convocati Fiorentina, le scelte del tecnico Italiano per la gara di domani contro l'Atalanta: ecco la decisione su Sottil

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per il match con l'Atalanta. Non ce la fa Sottil, mentre torna a disposizione Milenkovic.

Portieri: Cerofolini, Gollini, Terracciano.
Difensori: Biraghi, Igor, Milenkovic, Quarta, Ranieri,