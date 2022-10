Atalanta Fiorentina, i convocati di Gasperini: tante assenze pesanti (Di sabato 1 ottobre 2022) Gasperini prepara la sfida contro la Fiorentina: la lista dei convocati per il match con i viola Gian Piero Gasperini ha stilato la lista dei 21 calciatori convocati per la partita di domani contro la Fiorentina. Non saranno della gara Musso, Zappacosta, Djimsiti e Zapata. Di seguito la lista dei giocatori che prenderanno parte alla gara del Gewiss Stadium: Portieri: Rossi, Bertini, Sportiello.Difensori: Toloi, Maehle, Okoli, Zortea, Ruggeri, Demiral, Hateboer, Scalvini, Soppy.Centrocampisti: Koopmeiners, Ederson, De Roon, Malinovskyi, Pasalic.Attaccanti: Muriel, Boga, Lookman, Hojlund L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 ottobre 2022)prepara la sfida contro la: la lista deiper il match con i viola Gian Pieroha stilato la lista dei 21 calciatoriper la partita di domani contro la. Non saranno della gara Musso, Zappacosta, Djimsiti e Zapata. Di seguito la lista dei giocatori che prenderanno parte alla gara del Gewiss Stadium: Portieri: Rossi, Bertini, Sportiello.Difensori: Toloi, Maehle, Okoli, Zortea, Ruggeri, Demiral, Hateboer, Scalvini, Soppy.Centrocampisti: Koopmeiners, Ederson, De Roon, Malinovskyi, Pasalic.Attaccanti: Muriel, Boga, Lookman, Hojlund L'articolo proviene da Calcio News 24.

