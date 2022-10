Ascolti tv ieri sera venerdì 30 settembre | chi ha vinto tra Viola come il mare e Tale e Quale Show?

QuiMediaset_it : Record di ascolti per @Pomeriggio5: ieri il programma di #Canale5 condotto da Barbara d’Urso ha segnato il 23.11% d… - iaia71716551 : @Catia36950158 @tv_ascolti ma guarda cat ma veramente l’ormone da alla testa ! poi ieri sera mi vengono a parlare c… - infoitcultura : Ascolti tv ieri mercoledì 28 settembre 2022: Il commissario Montabano vince su Rai 1 col 18 - FrutuilaQC262 : RT @QuiMediaset_it: Record di ascolti per @Pomeriggio5: ieri il programma di #Canale5 condotto da Barbara d’Urso ha segnato il 23.11% di sh… - infoitcultura : Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 29 settembre 2022 -

Ecco gliTv della giornata di: tutti i dati Auditel della prima serata e dell'Access Prime Time. Nella serata di giovedì settembre 2022. Rai 1: Imma Tataranni " Sostituto Procuratore , la serie ...... ma al momento di cambiare canale e fare un primo bilancio di questa edizione tutta nuova e già un po' usurata (come suggeriscono gliancora in calo rispetto alla settimana precedente) ci si ...Oltre 900.000 hanno seguito la diretta su Rai 2, con uno share del 7,97% mentre 120000 l'hanno seguita su Sky sport ...La quarta puntata del "Grande Fratello Vip" si scontra contro la serie televisiva "Imma Tataranni - Sostituto procuratore", perdendo nuovamente in ambito Auditel.