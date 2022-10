Ascoli senza tre pedine al “Vigorito”: recuperati Ciciretti e Falasco (Di sabato 1 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAscoli – Sono 23 i convocati da Cristian Bucchi per la partita col Benevento, in programma domani alle ore 16:15 al “Ciro Vigorito” e valida per la 7^ giornata del Campionato di Serie B. Come annunciato in conferenza stampa dal tecnico dell’Ascoli, oltre a Gnahoré e Leali mancherà anche Adjapong che non ha recuperato dall’infortunio. Tornano a disposizione, invece, sia Ciciretti che Falasco. Questo l’elenco completo dei convocati bianconeri: PORTIERI: 46 Baumann, 12 Bolletta, 13 Guarna DIFENSORI: 55 Bellusci, 33 Botteghin, 20 Donati, 54 Falasco, 21 Giordano, 5 Quaranta, 2 Salvi, 4 Simic CENTROCAMPISTI: 77 Buchel, 8 Caligara, 18 Collocolo, 27 Eramo, 32 Giovane ATTACCANTI: 26 Bidaoui, 10 Ciciretti, 9 Dionisi, 23 Falzerano, 15 Gondo, 7 ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sono 23 i convocati da Cristian Bucchi per la partita col Benevento, in programma domani alle ore 16:15 al “Ciro” e valida per la 7^ giornata del Campionato di Serie B. Come annunciato in conferenza stampa dal tecnico dell’, oltre a Gnahoré e Leali mancherà anche Adjapong che non ha recuperato dall’infortunio. Tornano a disposizione, invece, siache. Questo l’elenco completo dei convocati bianconeri: PORTIERI: 46 Baumann, 12 Bolletta, 13 Guarna DIFENSORI: 55 Bellusci, 33 Botteghin, 20 Donati, 54, 21 Giordano, 5 Quaranta, 2 Salvi, 4 Simic CENTROCAMPISTI: 77 Buchel, 8 Caligara, 18 Collocolo, 27 Eramo, 32 Giovane ATTACCANTI: 26 Bidaoui, 10, 9 Dionisi, 23 Falzerano, 15 Gondo, 7 ...

gabrielbar74 : RT @guglielm87: #Parma, tanti in cerca di spazio: da Bernabé a Man, Pecchia ora può scegliere. Lo spagnolo migliora, Charpentier si allena… - guglielm87 : #Parma, tanti in cerca di spazio: da Bernabé a Man, Pecchia ora può scegliere. Lo spagnolo migliora, Charpentier si… - Rendi10262930 : @trtworld (se non la guardate siete degli ignoranti senza scuse) ha scelto di fare il suo servizio sulle elezioni i… -