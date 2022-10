Arsenal, Arteta su Conte: 'Impressionante al Tottenham' VIDEO (Di sabato 1 ottobre 2022) Ieri in conferenza stampa alla vigilia del derby del nord di Londra, l'allenatore spagnolo dell'Arsenal, Mikel Arteta ha tessuto le... Leggi su calciomercato (Di sabato 1 ottobre 2022) Ieri in conferenza stampa alla vigilia del derby del nord di Londra, l'allenatore spagnolo dell', Mikelha tessuto le...

sportli26181512 : Tottenham, Conte e il segreto dell'Arsenal: 'Fiducia in Arteta e...' VIDEO: Ieri in conferenza stampa alla vigilia… - ripjcx : @Delirio897J Guarda anche quello sull’Arsenal, Arteta è il figlioccio di Pep in tutto - napolista : Il gioco “all’italiana” di #Conte non piace alla Premier, ma «il Tottenham può distruggere l’Arsenal in contropiede… - ZonaBianconeri : RT @cmercatoweb: Ancora l'#Arsenal sulla strada della #Juve ????: stavolta #Arteta si intromette per #DouglasLuiz ???? - cmercatoweb : Ancora l'#Arsenal sulla strada della #Juve ????: stavolta #Arteta si intromette per #DouglasLuiz ???? -