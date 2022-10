Antonella Fiordelisi demolisce Gegia dopo l’abbandono di Marco Bellavia al Grande Fratello Vip – VIDEO (Di sabato 1 ottobre 2022) Antonella Fiordelisi dopo l’abbandono di Marco Bellavia dal Grande Fratello Vip si è scontrata con Gegia, una delle concorrenti meno empatiche che hanno avuto modo di confrontarsi con il mental coach (nonostante la sua laurea in psicologia). Antonella Fiordelisi demolisce Gegia dopo l’abbandono di Marco Bellavia “Non gli puoi dire ‘se non stai bene te... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 1 ottobre 2022)didalVip si è scontrata con, una delle concorrenti meno empatiche che hanno avuto modo di confrontarsi con il mental coach (nonostante la sua laurea in psicologia).di“Non gli puoi dire ‘se non stai bene te... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

