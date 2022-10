Anthony Delon, chi è il figlio di Alain Delon: “Si ho perdonato mio padre” (Di sabato 1 ottobre 2022) Prima intervista alla televisione italiana per Anthony Delon che – ospite di Verissimo, il talk show del pomeriggio di Canale5 – intervistato da Silvia Toffanin, parlerà del complicato rapporto con il padre, il grande Alain Delon. “Mio padre non mi ha chiesto di mettere fine alla sua vita. C’è stato un malinteso intorno a questa vicenda. Oggi lui sta bene, ha solo detto che se un giorno non ce la farà più vorrà ricorrere alla possibilità dell’eutanasia, per non soffrire“, così il figlio della leggenda del cinema chiarisce le voci uscite sulla stampa internazionale riguardo la volontà di suo padre di mettere fine alla propria vita. Delon jr è un caso editoriale in Francia con la sua ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 1 ottobre 2022) Prima intervista alla televisione italiana perche – ospite di Verissimo, il talk show del pomeriggio di Canale5 – intervistato da Silvia Toffanin, parlerà del complicato rapporto con il, il grande. “Mionon mi ha chiesto di mettere fine alla sua vita. C’è stato un malinteso intorno a questa vicenda. Oggi lui sta bene, ha solo detto che se un giorno non ce la farà più vorrà ricorrere alla possibilità dell’eutanasia, per non soffrire“, così ildella leggenda del cinema chiarisce le voci uscite sulla stampa internazionale riguardo la volontà di suodi mettere fine alla propria vita.jr è un caso editoriale in Francia con la sua ...

