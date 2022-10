LaStampa : Anguissa trascina il Napoli, al Maradona Toro ko 3-1 -

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI TORINO Non sono troppi i dubbi che Spalletti siin vista della ... con Zamboe Zielinski sulle mezzali. Davanti mancano Politano e Osimhen: spazio a Lozano ...Dopo 6' Mario Rui brucia Singo e, innescato dallo scambio con Kvaratskhelia, accelera a sinistra e crossa in mezzo dovedi testa anticipa Buongiorno. La doppietta del camerunense arriva su ...NAPOLI – Il Napoli mette la quarta (vittoria) in campionato e supera con un netto 3-1 l’ostacolo Torino. Basta mezz’ora di grande calcio per mettere alle corde i granata ai ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...