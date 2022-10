**Andreotti: 'cara Liviuccia', nelle lettere alla moglie il vero leader Dc oltre gli stereotipi** (Di sabato 1 ottobre 2022) Roma, 1 otto (Adnkronos) - "Ci stiamo dedicando alla memoria di nostro padre. Questo è un libro molto personale, che darà una immagine diversa da quella stereotipata di nostro padre". A dirlo è Stefano Andreotti, figlio di Giulio e curatore con la sorella Serena del libro 'cara Liviuccia', presentato da Giuseppe De Rita, Gianni Letta e Barbara Palombelli. Si tratta di una raccolta di lettere di Andreotti alla moglie Livia scritte nei mesi estivi in un periodo che va dal '46 al '70. lettere in cui il leader Dc, più volte premier, si rivolge alla moglie con espressioni come 'ciao ostrica', 'cara mogliettina', 'caro scoglio' e la saluta con un 'ti bacio con affetto più alto delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) Roma, 1 otto (Adnkronos) - "Ci stiamo dedicandomemoria di nostro padre. Questo è un libro molto personale, che darà una immagine diversa da quella stereotipata di nostro padre". A dirlo è Stefano Andreotti, figlio di Giulio e curatore con la sorella Serena del libro '', presentato da Giuseppe De Rita, Gianni Letta e Barbara Palombelli. Si tratta di una raccolta didi AndreottiLivia scritte nei mesi estivi in un periodo che va dal '46 al '70.in cui ilDc, più volte premier, si rivolgecon espressioni come 'ciao ostrica', 'ttina', 'caro scoglio' e la saluta con un 'ti bacio con affetto più alto delle ...

