Ancelotti lancia l’allarme | «Troppe partite | le istituzioni risolvano la situazione»

(Di sabato 1 ottobre 2022) Il tecnico del Real Madrid Carlosi è soffermato su una questione molto importante nella conferenza stampa pre Osasuna: le dichiarazionito dasul calendario troppo fitto. LE PAROLE – «Non chiamo gli allenatori. Sono loro che chiamano me per chiedere dei miei giocatori e io li informo delle loro condizioni”. Sul calendario e lecondensate in pochi giorni: “Questo calendario è troppo compresso,. Ledevono collaborare per risolvere la» BENZEMA – «Sta bene, domani sarà titolare. La sua condizione fisica è molto buona, giocherà». L'articolo proviene da Calcio News 24.