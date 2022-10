Alla Lizza per Brio, prevenzione e sorrisi tra le mura - Cronaca - lanazione.it (Di sabato 1 ottobre 2022) La gara di go kart si terrà il 22 e 23 ottobre Alla Lizza. Il ricavato sarà devoluto. Alla Lega Tumori ... Leggi su lanazione (Di sabato 1 ottobre 2022) La gara di go kart si terrà il 22 e 23 ottobre. Il ricavato sarà devoluto.Lega Tumori ...

fontanell8 : RT @Libero_official: #Sala, come tanti all'interno del #Pd, sarebbe in lizza per sostituire #Letta alla leadership - Profilo3Marco : RT @Libero_official: #Sala, come tanti all'interno del #Pd, sarebbe in lizza per sostituire #Letta alla leadership - A_R_Esse : - SIENANEWS : “Alla Lizza per Brio”, Comune, Lilt e Contrade si sfidano nel nome delle prevenzione - PinelliPier : Go-Kart 2022 “Alla Lizza per Brio”, Comune, Lilt e Contrade si sfidano nel nome delle prevenzione- filmati e interv… -