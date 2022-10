Alla Coldiretti il primo intervento pubblico della Meloni dopo la vittoria. Segui qui la diretta (Di sabato 1 ottobre 2022) Giorgia Meloni interviene al Villaggio Coldiretti di Milano, organizzato al Castello Sforzesco e al Parco Sempione. Per la leader di FdI si tratta della prima uscita pubblica dopo il voto di domenica scorsa, che ha sancito la vittoria del partito e l’affermazione della coalizione di centrodestra. In mattinata Meloni ha incontrato Silvio Berlusconi, col quale, oltre a commentare l’esito del voto, ha approfondito i dossier più urgenti all’ordine del giorno, a partire dal caro energia, tema affrontato poi anche nel corso del suo intervento davanti Alla platea del Castello Sforzesco. Meloni accolta da Coldiretti con una ovazione «Ho già visto il presidente Berlusconi. E stato un incontro molto cordiale e ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 1 ottobre 2022) Giorgiainterviene al Villaggiodi Milano, organizzato al Castello Sforzesco e al Parco Sempione. Per la leader di FdI si trattaprima uscita pubblicail voto di domenica scorsa, che ha sancito ladel partito e l’affermazionecoalizione di centrodestra. In mattinataha incontrato Silvio Berlusconi, col quale, oltre a commentare l’esito del voto, ha approfondito i dossier più urgenti all’ordine del giorno, a partire dal caro energia, tema affrontato poi anche nel corso del suodavantiplatea del Castello Sforzesco.accolta dacon una ovazione «Ho già visto il presidente Berlusconi. E stato un incontro molto cordiale e ...

