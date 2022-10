Alessandra Celentano fa il nome del miglior allievo di ballo mai stato ad Amici. E a proposito di Stefano De Martino confessa che… (Di sabato 1 ottobre 2022) Colonna portante di Amici di Maria de Filippi dal lontano 2003, Alessandra Celentano, storica insegnante di danza classica, ha rilasciato un’intervista senza peli sulla lingua per il settimanale Oggi. Non è solita mentire di fronte a quelle che a detta sua sono evidenze e infatti, la coach più temuta dello show, ha svelato come non è mai cambiato il suo approccio nei confronti degli allievi: Oggi i ragazzi sono più sgamati, più preparati a un’avventura di questo genere. Ma quando chiedo: “Ti aspettavi fosse così duro?” mi rispondono: “Da fuori si vede che è pesante, ma non così tanto”. In effetti chi affronta il talent non si concede una passeggiata di salute. Si lavora duro ma si raccolgono anche i frutti di cotanto dispendio di energie. A testimonianza di ciò ci sono tantissimi ragazzi che, una volta conclusa l’esperienza nello ... Leggi su isaechia (Di sabato 1 ottobre 2022) Colonna portante didi Maria de Filippi dal lontano 2003,, storica insegnante di danza classica, ha rilasciato un’intervista senza peli sulla lingua per il settimanale Oggi. Non è solita mentire di fronte a quelle che a detta sua sono evidenze e infatti, la coach più temuta dello show, ha svelato come non è mai cambiato il suo approccio nei confronti degli allievi: Oggi i ragazzi sono più sgamati, più preparati a un’avventura di questo genere. Ma quando chiedo: “Ti aspettavi fosse così duro?” mi rispondono: “Da fuori si vede che è pesante, ma non così tanto”. In effetti chi affronta il talent non si concede una passeggiata di salute. Si lavora duro ma si raccolgono anche i frutti di cotanto dispendio di energie. A testimonianza di ciò ci sono tantissimi ragazzi che, una volta conclusa l’esperienza nello ...

