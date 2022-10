Al Gf Vip tutti contro Marco Bellavia, ma il pubblico si schiera con lui (Di sabato 1 ottobre 2022) La nuova edizione del Gf Vip è iniziata da pochissimo, ma chi segue assiduamente il reality ha già notato come la gran parte dei concorrenti stia avendo un atteggiamento discriminatorio, per alcuni versi simile al bullismo, nei confronti di Marco Bellavia. L’ex conduttore di Bim Bum Bam ha ammesso di avere sofferto di depressione, problema che non ha ancora superato del tutto, e a volte è scoppiato in lacrime nella Casa. Questo non è bastato però per scatenare empatia nei suoi confronti da parte degli altri concorrenti, che invece lo hanno deriso a ripetizione. Vi raccomandiamo... GF Vip, Antonio Medugno e la salute mentale: "Ho paura di me stesso" Il giovane tiktoker ha confessato di aver sofferto, in passato, di disturbi alimentari. E ora ha rivelato ai coinquilini della casa ... Leggi su news.robadadonne (Di sabato 1 ottobre 2022) La nuova edizione del Gf Vip è iniziata da pochissimo, ma chi segue assiduamente il reality ha già notato come la gran parte dei concorrenti stia avendo un atteggiamento discriminatorio, per alcuni versi simile al bullismo, nei confronti di. L’ex conduttore di Bim Bum Bam ha ammesso di avere sofferto di depressione, problema che non ha ancora superato del tutto, e a volte è scoppiato in lacrime nella Casa. Questo non è bastato però per scatenare empatia nei suoi confronti da parte degli altri concorrenti, che invece lo hanno deriso a ripetizione. Vi raccomandiamo... GF Vip, Antonio Medugno e la salute mentale: "Ho paura di me stesso" Il giovane tiktoker ha confessato di aver sofferto, in passato, di disturbi alimentari. E ora ha rivelato ai coinquilini della casa ...

NicolaPorro : Vip, intellettuali e artisti: in tanti rosicano per la vittoria della Meloni e del centrodestra. Un imperdibile… - LaVeritaWeb : Per Gelmini, Carfagna e Brunetta lo stesso destino toccato a Fini: cancellati. Invece il Cav torna a Palazzo Madama… - Fede_550 : #gfvip sapete qual è il problema? quest'anno non ci sono vip veri, sono tutti morti di fama (e di soldi). Non sono… - PieroCucinotta1 : RT @danielamartani: Il bullismo in tv non si proprio guardare. Qualcuno intervenga seriamente e provveda a mandare tutti questi pseudo vip… - VeraEllenWoods : RT @danielamartani: Il bullismo in tv non si proprio guardare. Qualcuno intervenga seriamente e provveda a mandare tutti questi pseudo vip… -