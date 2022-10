Al Barcellona basta Lewandowski, il Maiorca si arrende (Di sabato 1 ottobre 2022) Un gol del bomber polacco Robert Lewandowski al 20' pt, su assist di Ansu Fati, regala la vittoria al Barcellona (1 - 0) sul campo del Maiorca, nell'anticipo della 7/a giornata della Liga. Con il ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 1 ottobre 2022) Un gol del bomber polacco Robertal 20' pt, su assist di Ansu Fati, regala la vittoria al(1 - 0) sul campo del, nell'anticipo della 7/a giornata della Liga. Con il ...

