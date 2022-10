Ai Mondiali di volley femminile l'Italia contro l'Olanda deve capire chi è davvero (Di sabato 1 ottobre 2022) Dopo le prime quattro partite di questo Mondiale di pallavolo femminile l’Italia va, ma chi si aspettava una prima fase dominante e straripante da parte delle azzurre non è stato accontentato, non del tutto almeno. In attesa del match contro l’Olanda, fondamentale sia per capire l’effettiva efficacia del sestetto azzurro in un match chiave nella competizione di livello più alto (con il pubblico contro), sia per l’importanza che avrà il risultato nella seconda fase, quando alle migliori quattro del girone delle azzurre si affiancheranno le migliori quattro del girone D. Le partite finora hanno messo decisamente alla prova la squadra di Davide Mazzanti. Dopo la facile vittoria d’esordio contro il Camerun (25-10, 25-12, 25-16) il coach aveva messo in chiaro quali fossero ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 1 ottobre 2022) Dopo le prime quattro partite di questo Mondiale di pallavolol’va, ma chi si aspettava una prima fase dominante e straripante da parte delle azzurre non è stato accontentato, non del tutto almeno. In attesa del matchl’, fondamentale sia perl’effettiva efficacia del sestetto azzurro in un match chiave nella competizione di livello più alto (con il pubblico), sia per l’importanza che avrà il risultato nella seconda fase, quando alle migliori quattro del girone delle azzurre si affiancheranno le migliori quattro del girone D. Le partite finora hanno messo decisamente alla prova la squadra di Davide Mazzanti. Dopo la facile vittoria d’esordioil Camerun (25-10, 25-12, 25-16) il coach aveva messo in chiaro quali fossero ...

SkySport : ULTIM'ORA VOLLEY Mondiali, l'#Italia vince contro #PortoRico Le azzurre si impongono in tre set #SkySport… - SkySport : ULTIM'ORA VOLLEY Mondiali F., l'#Italia batte 3-1 il #Belgio 21-25, 30-28, 29-27, 25-9 #SkySport #SkyVolley… - QuelGiornale : ?? L'EDIZIONE DELL'1 OTTOBRE 2022 ?? #QuelGiornaleCheParlaDiSport #Sport #Sports #Calcio #Tennis #Musetti #Sinner… - OA_Sport : Calendario Mondiali volley femminile 2022 oggi: orari partite 1 ottobre, programma, tv, streaming - telodogratis : Mondiali volley femminile, Italia-Olanda: dove vederla in diretta tv e in streaming -