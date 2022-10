Aereo militare russo si schianta in aeroporto Crimea, secondo gli ucraini era pieno di munizioni (Di sabato 1 ottobre 2022) Un Aereo militare russo si è schiantato in fase di atterraggio su una pista dell'aeroporto di Belbek, in Crimea. Lo riferisce il governatore di Sebastopoli, Mikhail Razvozhaev, secondo il quale il velivolo è uscito fuori pista e ha preso fuoco. Alcuni canali Telegram ucraini hanno diffuso filmati che mostrano una grande colonna di fumo sollevarsi dall'area dell'aeroporto e hanno riferito, senza fornire prove, che l'Aereo caduto era pieno di munizioni. Leggi su lastampa (Di sabato 1 ottobre 2022) Unsi èto in fase di atterraggio su una pista dell'di Belbek, in. Lo riferisce il governatore di Sebastopoli, Mikhail Razvozhaev,il quale il velivolo è uscito fuori pista e ha preso fuoco. Alcuni canali Telegramhanno diffuso filmati che mostrano una grande colonna di fumo sollevarsi dall'area dell'e hanno riferito, senza fornire prove, che l'caduto eradi

