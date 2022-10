Adriana Volpe alle donne: «Non rimandate il vostro appuntamento con la salute: il tempo della prevenzione è oggi» (Di sabato 1 ottobre 2022) Madrina d'eccezione di Corri la Vita 2022, la manifestazione fiorentina che da vent'anni unisce solidarietà, sport e cultura, con l'obiettivo di raccogliere fondi da destinare a progetti per il sostegno delle donne con un cancro al seno, la conduttrice televisiva pone l'accento sull'importanza di prendersi cura del proprio benessere, sottoponendosi puntualmente ai controlli necessari Leggi su vanityfair (Di sabato 1 ottobre 2022) Madrina d'eccezione di Corri la Vita 2022, la manifestazione fiorentina che da vent'anni unisce solidarietà, sport e cultura, con l'obiettivo di raccogliere fondi da destinare a progetti per il sostegno dellecon un cancro al seno, la conduttrice televisiva pone l'accento sull'importanza di prendersi cura del proprio benessere, sottoponendosi puntualmente ai controlli necessari

GiuliaAbbatant3 : Le donne della tV CHE FANNO INFORMAZIONE dove sono: MARA VENIER SILVIA TOFFANIN STEFANIA ORLANDO ADRIANA VOLPE BARB… - FeliciaVondran : @Magmamemoria1 Le opinionisti imbarazzanti. L'unica che lo sta facendo è la Salemi, e non è nemmeno il suo ruolo. A… - CaterinaPedre11 : #grandefratello Ciacci è come Adriana Volpe ecco perché sono così amici, 2 serpi - ilascary : @vitaindiretta @albmatano @AdrianaVolpeTV @MonicaLeofreddi Che bello aver rivisto di nuovo Adriana Volpe! - angeliquepoison : #GFvip Grande Fratello VIP - Il regalo di Adriana Volpe per Sonia Bruganelli -